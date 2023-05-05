Мбаппе будет капитаном ПСЖ со следующего сезона

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет капитаном клуба с сезона-2023/24.

По информации журналиста Джона Джонса, клуб ждал, когда нынешний капитан команды Маркиньос продлит контракт, чтобы сообщить ему о решении отдать повязку Мбаппе. Отмечается, что бразилец был удивлён решением руководства.

Напомним, что 23-летний нападающий также стал капитаном сборной Франции после завершения международной карьеры Уго Льорисом.

Ранее Эммануэль Пети заявил, что у Мбаппе нет шансов на получение «Золотого мяча» в ПСЖ.