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Мбаппе будет капитаном ПСЖ со следующего сезона

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет капитаном клуба с сезона-2023/24.
Мбаппе будет капитаном ПСЖ со следующего сезона
  • AP
  • © Aurelien Morissard

По информации журналиста Джона Джонса, клуб ждал, когда нынешний капитан команды Маркиньос продлит контракт, чтобы сообщить ему о решении отдать повязку Мбаппе. Отмечается, что бразилец был удивлён решением руководства.

Напомним, что 23-летний нападающий также стал капитаном сборной Франции после завершения международной карьеры Уго Льорисом.

Ранее Эммануэль Пети заявил, что у Мбаппе нет шансов на получение «Золотого мяча» в ПСЖ.

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