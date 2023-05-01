Пети считает, что в у Мбаппе нет шансов на получение «Золотого мяча» в ПСЖ

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Бывший французский футболист Эммануэль Пети высказался о шансах нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе выиграть «Золотой мяч».
Пети считает, что в у Мбаппе нет шансов на получение «Золотого мяча» в ПСЖ
  • AP

«Он побил все мыслимые рекорды во французском футболе. Но для победы в Лиге чемпионов и для того, чтобы стать лучшим в мире и получить «Золотой мяч», надо уходить из ПСЖ», — цитирует Пети Legal Sportsbook.

В нынешнем сезоне форвард провёл за парижский клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 35 мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе повторил рекорд результативности Лиги 1.

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