Штруфф заявил, что настроен обыграть Карацева в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
- AP
- © Manu Fernandez
«Аслан играет потрясающе на этой неделе. Он довольно легко обыграл меня в квалификации, я должен это признать. Думаю, нужно проанализировать это и сосредоточиться на предстоящей встрече. Надеюсь, что смогу сыграть лучше», — цитирует Штруффа ATP Tour.
В 1/4 финала россиянин победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 30 минут.
Ранее Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень.