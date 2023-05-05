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Штруфф заявил, что настроен обыграть Карацева в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал предстоящий матч с россиянином Асланом Карацевым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Штруфф заявил, что настроен обыграть Карацева в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Аслан играет потрясающе на этой неделе. Он довольно легко обыграл меня в квалификации, я должен это признать. Думаю, нужно проанализировать это и сосредоточиться на предстоящей встрече. Надеюсь, что смогу сыграть лучше», — цитирует Штруффа ATP Tour.

В 1/4 финала россиянин победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 30 минут.

Ранее Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень.

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