Агент Шведа сообщил, что сроки восстановления баскетболиста пока неизвестны

Агент защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич высказался о состоянии своего клиента после нападения.

«Алексей чувствует себя хорошо, так же, как и вчера. Лежит в кровати и отдыхает. Посмотрим, что скажут врачи. Не знаю, какие темпы улучшения и восстановления», — приводит слова Фимича ТАСС.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что следствие запросит арест напавших на российского баскетболиста Шведа.