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Спаллетти поделился эмоциями после досрочного чемпионства «Наполи» в Серии A

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о досрочном чемпионстве команды в сезоне-2022/23.

«Я должен посвятить победу игрокам, которые заслужили эту радость. Также эта победа для всех болельщиков «Наполи» — это для вас! И наконец, всем, кто работает в команде, моему персоналу, клубу за то, что они выполняют свою работу», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Тренер также поблагодарил свою семью, в частности дочь Матильду.

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно выиграли Серию А за пять туров до окончания турнира.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия заплакал в раздевалке после досрочного чемпионства «Наполи».

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