Роналду наградят почетной медалью Лиссабона

Нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду наградят почётной медалью Лиссабона.

Решение о награждении Роналду принял городской совет португальской столицы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

30 декабря 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Его зарплата составляет €200 млн в год.

В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду сместил Месси с первой строчки в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира.