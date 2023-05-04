Бородавко заявил, что у Непряевой есть много недоброжелателей

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова Натальи Непряевой о критике.

«Непряева очень добрая и отзывчивая девушка, но слишком много хейтеров, которым не нравится её поведение», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

4 мая Непряева написала пост в социальных сетях с обращением к людям, которые негативно высказываются в её адрес.

27-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2022 года. Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22.

Ранее был объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/2024.