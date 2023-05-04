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AS: «Барселона» продаст Бускетса, Торреса и Гонсалеса ради подписания Месси

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«Барселона» готова расстаться с тремя игроками ради подписания нападающего Лионеля Месси.
AS: «Барселона» продаст Бускетса, Торреса и Гонсалеса ради подписания Месси
  • Gettyimages.ru

По информации AS, клуб могут покинуть Серхио Бускетс, Ферран Торрес и Нико Гонсалес. Отмечается, что руководство пересмотрит соглашения с Марком-Андре тер Штегеном, Жорди Альбой и Френки де Йонгом.

Клубу необходимо сократить затраты на €205 млн, чтобы получить возможность подписать Месси.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» готов вернуть Месси десятый номер, под которым выступает Фати.

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