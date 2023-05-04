Sport: президент «Барселоны» готов вернуть Месси десятый номер, под которым выступает Фати

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в случае возвращения Лионеля Месси в каталонский клуб, готов передать ему десятый номер.

Как сообщает Sport.es, руководство клуба работает над выполнением двух условий, необходимых для осуществления трансфера аргентинца.

Первое условие является сокращение фонда заработной платы на €205 млн. Второе — передача Месси игрового номера Фати.

По информации СМИ, Месси отстранён от команды на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Правительство готовит предложение игроку о переходе в один из клубов местного чемпионата с зарплатой €400 млн.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижанами истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси покинет ПСЖ по окончании сезона.