Sport: президент «Барселоны» готов вернуть Месси десятый номер, под которым выступает Фати
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Как сообщает Sport.es, руководство клуба работает над выполнением двух условий, необходимых для осуществления трансфера аргентинца.
Первое условие является сокращение фонда заработной платы на €205 млн. Второе — передача Месси игрового номера Фати.
По информации СМИ, Месси отстранён от команды на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Правительство готовит предложение игроку о переходе в один из клубов местного чемпионата с зарплатой €400 млн.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижанами истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси покинет ПСЖ по окончании сезона.