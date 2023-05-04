Обвинённый в расизме тренер Андрей Воронков может возглавить «Урал».

«Пока ничего не известно, у нас несколько кандидатов на должность главного тренера, мы их рассматриваем, встреча с Воронковым ещё не состоялась. Он свободный тренер, поэтому будем рассматривать. В течение двух недель мы примем решение», — сообщил РИА Новости президент уфимского волейбольного клуба Валерий Багметов.

В мае 2022 года бывший тренер калининградского «Локомотива» получил двухлетнюю дисквалификацию за расистские высказывания в адрес экс-волейболистки «Уралочки-НТМК» Айламы Сесе Монтальво.

В среду глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил, что организация решила смягчить наказание, сделав второй год дисквалификации условным.

Ранее стало известно, что Воронков принёс извинения за оскорбление Монтальво.