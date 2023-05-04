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Глава «Газпром-РусВело»: нельзя исключать, что гонщиков обяжут осуждать проведение СВО

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Глава «Газпром-РусВело» Ренат Хамидуллин высказался о решении Международного союза велосипедистов (UCI) допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов.
Глава «Газпром-РусВело»: нельзя исключать, что гонщиков обяжут осуждать проведение СВО
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«Решение UCI можно назвать ожидаемым, но нужно смотреть документы. Какие-то ограничения там могут фигурировать. Нельзя исключать, что, например, как в некоторых федерациях, в итоге обяжут атлетов осуждать проведение СВО. Понятно, что для них это абсолютно неприемлемо. Но в целом, считаю, сборная России получила шанс отобраться на Олимпийские игры в Париже. С учётом таких решений федераций по разным видам, у наших спортсменов, видимо, всё же появится шанс там выступить», — заявил Хамидуллин RT.

Ранее экс главный тренер сборной России по BMX Валерий Никифоров отреагировал на решение UCI допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

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