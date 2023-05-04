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Экс главный тренер сборной России по BMX: не следует чрезмерно обольщаться вердиктом UCI

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Экс главный тренер сборной России по BMX Валерий Никифоров отреагировал на решение Международного союза велосипедистов (UCI) допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов.
Экс главный тренер сборной России по BMX: не следует чрезмерно обольщаться вердиктом UCI
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«Я считаю, что не следует чрезмерно обольщаться вердиктом UCI. Да, с одной стороны, не может не радовать, что наших ребят допустили до соревнований, пусть и в нейтральном статусе. Но с другой — мы не понимаем до конца, какие условия нам поставят для возвращения. Нельзя исключать, что требования UCI окажутся неприемлемыми для российских велосипедистов. Поэтому раньше времени радоваться не стоит», — заявил Никифоров RT.

Ранее глава «Газпром-РусВело» Ренат Хамидуллин объяснил, почему российским велогонщикам разрешили соревноваться в нейтральном статусе.

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