Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава «Газпром-РусВело» объяснил, почему российских велогонщиков допустили до турниров

Короткая ссылка
Глава «Газпром-РусВело» Ренат Хамидуллин объяснил, почему российским велогонщикам разрешили соревноваться в нейтральном статусе.
Глава «Газпром-РусВело» объяснил, почему российских велогонщиков допустили до турниров
  • Gettyimages.ru

«В эти дни как раз проходило заседание руководящего комитета Международного совета велосипедистов (UCI) в Италии. В принципе, все ждали, что должно быть принято какое-то решение по российским спортсменам. Оно вполне могло быть положительное, учитывая опыт других федераций. С другой стороны, некоторые до сих пор наших ребят не допустили. К счастью, UCI разрешил участие в нейтральном статусе. Пока это всё касается сборной России. В профессиональном велоспорте наши ребята как катались, так и продолжат это делать», — заявил Хамидуллин RT.

Ранее правление Международного союза велосипедистов приняло решение допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить