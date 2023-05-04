Глава «Газпром-РусВело» объяснил, почему российских велогонщиков допустили до турниров

Глава «Газпром-РусВело» Ренат Хамидуллин объяснил, почему российским велогонщикам разрешили соревноваться в нейтральном статусе.

«В эти дни как раз проходило заседание руководящего комитета Международного совета велосипедистов (UCI) в Италии. В принципе, все ждали, что должно быть принято какое-то решение по российским спортсменам. Оно вполне могло быть положительное, учитывая опыт других федераций. С другой стороны, некоторые до сих пор наших ребят не допустили. К счастью, UCI разрешил участие в нейтральном статусе. Пока это всё касается сборной России. В профессиональном велоспорте наши ребята как катались, так и продолжат это делать», — заявил Хамидуллин RT.

Ранее правление Международного союза велосипедистов приняло решение допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов.