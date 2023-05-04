Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кокарев завершил игровую карьеру
- РИА Новости
«Игровую карьеру я закончил, пару дней назад принял такое решение. Дальше буду думать. Конечно, хочется дальше двигаться в хоккее, мне это очень интересно, но там будет видно», — цитирует Кокарева ТАСС.
Он также отметил, что у него есть желание продолжать работу в качестве тренера.
37-летний хоккеист за свою карьеру успел выступить в десяти клубах, среди которых провёл шесть сезонов в ХК МВД и семь в московском «Динамо». В Континентальной хоккейной лиге Кокарев провёл 735 игр и набрал 329 очков.
В составе сборной России он становился чемпионом мира 2012 года.
Ранее сообщалось, что нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин принял решение отправиться в Национальную хоккейную лигу.