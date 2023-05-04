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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кокарев завершил игровую карьеру

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Чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев завершил карьеру.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кокарев завершил игровую карьеру
  • РИА Новости

«Игровую карьеру я закончил, пару дней назад принял такое решение. Дальше буду думать. Конечно, хочется дальше двигаться в хоккее, мне это очень интересно, но там будет видно», — цитирует Кокарева ТАСС.

Он также отметил, что у него есть желание продолжать работу в качестве тренера.

37-летний хоккеист за свою карьеру успел выступить в десяти клубах, среди которых провёл шесть сезонов в ХК МВД и семь в московском «Динамо». В Континентальной хоккейной лиге Кокарев провёл 735 игр и набрал 329 очков. 

В составе сборной России он становился чемпионом мира 2012 года.

Ранее сообщалось, что нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин принял решение отправиться в Национальную хоккейную лигу.

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