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«Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» сыграют в финале Кубка Германии по футболу

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«Айнтрахт» нанёс поражение «Штутгарту» в полуфинальном матче Кубка Германии.

Матч прошёл на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершился со счётом 3:2.

В составе «Айнтрахта» мячи забили Эван Н'Дика, Даити Камада и Рандаль Коло Муани. У «Штутгарта» отличились Тьягу Томаш и Энцо Мийо.

В другом полуфинальном матче «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (5:1).

Финальная игра пройдёт 3 июня в Берлине. Напомним, клуб из Лейпцига является действующим обладателем трофея.

Ранее в пресс-службе Усманова прокомментировали обыски в «Баварии».

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