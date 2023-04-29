В пресс-службе Усманова прокомментировали обыски в «Баварии»

В пресс-службе российского бизнесмена Алишера Усманова прокомментировали информацию об обысках в офисе «Баварии» по делу об отмывании денег в отношении россиянина.

«Обыски офиса «Баварии» и Allianz Arena за несколько дней до решающего матча за титул чемпиона Германии позволяют предположить, что представители франкфуртской прокуратуры — фанаты дортмундской «Боруссии», но не «Баварии». А предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи «Баварии», выглядит почти комично.

Что на самом деле связывает Алишера Усманова с «Баварией» — это его любовь к футболу и уважение к великому клубу, с которым на Allianz Arena не раз встречался и «Арсенал», акционером которого А.Б. Усманов был много лет. Тем, кто шёл с обысками в клуб, не мешало бы помнить также, что А.Б. Усманов посещал его и в качестве приглашённого гостя, как руководитель крупной международной спортивной организации. Разумеется, он в качестве болельщика с удовольствием посетит этот стадион снова, когда несправедливые ограничения против него будут сняты», — говорится в заявлении пресс-службы Усманова.

По информации Bild, обыски связаны с делом об отмывании денег. Отмечается, что Усманов знаком с почётным президентом «Баварии» Ули Хёнессом и неоднократно получал VIP-билеты на игры.

В полиции сообщили, что немецкий клуб проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что ФФР направила письмо в МОК с просьбой помочь снять санкции с Усманова.