Морозов — о поражении «Акрона» в Кубке России: в этот раз удача была на стороне «Краснодара»

Президент «Акрона» Павел Морозов прокомментировал поражение тольяттинской команды в первом финале Пути регионов Кубка России от «Краснодара».

«Краснодар» играл так, что моментами выглядели лучше. Но в конце матча подсели и у «Акрона» были шансы забить и вырвать победу в этом напряжённом матче. При этом всё-таки было тревожно, что «Краснодар» может дожать, это ощущалось на последних минутах матча.

Не стоит забывать, что серия пенальти — это лотерея. Нам повезло в матчах с «Локомотивом» и «Динамо». Но в этот раз удача была на стороне краснодарской команды. Они били лучше, было видно, что подготовились и изучили нас в этом плане. Было видно, что они разгадали манеру Сергея Волкова, поэтому и делали паузу перед ударом и били на силу.

Конечно же, обидно: всё-таки мы были в двух шагах от «Лужников», от финала Кубка России. Но это жизнь, это футбол», — сказал Морозов RT.

Ранее Морозов назвал выдающимся результат команды в Кубке России.