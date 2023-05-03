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Президент «Акрона» Морозов назвал выдающимся результат команды в Кубке России

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Президент «Акрона» Павел Морозов подвёл итоги выступления тольяттинской команды в Кубке России.

«Команда отлично выступила в Кубке России, что тут ещё можно сказать. Мы прошли четыре московских клуба, и проиграть одному из лучших клубов РПЛ в серии пенальти — это выдающийся результат.

В этом сезоне мы многого добились: прошли так далеко в Кубке, сыграли при 27 тыс. болельщиков. Такого никогда не было в истории клуба «Акрон». Но самое главное, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас всё ещё впереди», — заявил Морозов RT.

Ранее главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в матче Кубка России по футболу.

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