Калешин: для «Акрона» никакая сказка не закончилась
- РИА Новости
«Я не знаю, почему вы говорите, что сказка закончилась. Для нас ничего не закончилось, такие эмоции вызвал матч, хороший футбол. Прервался путь, кто‑то выиграл, кто‑то проиграл. Поздравляем «Краснодар» с проходом дальше», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».
Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Краснодара» — 4:2.
Таким образом, во втором этапе финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» сыграет с «Уралом», который потерпел поражение от ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» выиграл в Кубке России третью серию пенальти подряд.