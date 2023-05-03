Калешин: для «Акрона» никакая сказка не закончилась

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в матче Кубка России по футболу.

«Я не знаю, почему вы говорите, что сказка закончилась. Для нас ничего не закончилось, такие эмоции вызвал матч, хороший футбол. Прервался путь, кто‑то выиграл, кто‑то проиграл. Поздравляем «Краснодар» с проходом дальше», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Краснодара» — 4:2.

Таким образом, во втором этапе финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» сыграет с «Уралом», который потерпел поражение от ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» выиграл в Кубке России третью серию пенальти подряд.