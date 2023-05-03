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Guardian: Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Великобританию

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Российский бизнесмен Алишер Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Великобританию.
Guardian: Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Великобританию
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, в сентябре 2021 года МИД Великобритании письменно уведомил Усманова, что его присутствие в стране «не считается способствующим общественному благу».

Отмечается, что на момент написания письма племянник Усманова Сарвар Исмаилов входил в совет директоров «Эвертона», а клуб получал миллионы от спонсорских контрактов с компаниями бизнесмена.

Позднее в клубе заявили, что разорвут все связи с компаниями бизнесмена.

29 апреля Bild сообщил, что полиция Германии обыскала офис «Баварии» по делу Усманова.

Ранее в пресс-службе Усманова прокомментировали обыски в «Баварии».

 

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