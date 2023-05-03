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Экс-игрок «Анжи» Гасанов рассказал, как Это'О испугался стрельбы в Махачкале

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Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов вспомнил, как экс-нападающий махачкалинской команды Самуэль Это'О испугался стрельбы в Махачкале.
Экс-игрок «Анжи» Гасанов рассказал, как Это'О испугался стрельбы в Махачкале
  • Gettyimages.ru

«Ну Это'О с охраной ходил, это многие знают. Я видел одного его телохранителя — может быть, их было и больше. Одну историю как раз про Это'О вспомнил, которую мне рассказали. Команда приехала в Махачкалу, передвигались на автобусе по городу, и началась какая-то стрельба. Само собой, все немного испугались, но Это'О лёг на пол!» — приводит слова Гасанова Metaratings.

42-летний камерунец выступал за махачкалинцев с 2011 по 2013 год. В составе команды он забил 36 мячей и отдал 16 результативных передач в 73 матчах.

Ранее бывший тренер «Анжи» Андрей Гордеев вспомнил, как экс-наставник махачкалинцев Гус Хиддинк погасил конфликт в команде одним обращением к Это'О.

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