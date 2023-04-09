Гордеев вспомнил, как Хиддинк погасил конфликт в «Анжи» одним обращением к Это’О

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Андрей Гордеев вспомнил, как Гус Хиддинк погасил конфликт в команде одним обращением к Самюэлю Это’О.

«Один из футболистов ударил по бутылкам с водой так, что те разлетелись в разные стороны. Мы бы на него наорали, оштрафовали. А Хиддинк сказал: «Самюэль, поговори со своим другом, кажется, он ведёт себя излишне эмоционально».

И всё, конфликта нет. Тренер решил вопрос одной фразой», — приводит слова Гордеева «Матч ТВ».

Гордеев работал в «Анжи» с 2011 по 2013 год.

Ранее Хиддинк рассказал о сотрудничестве с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.