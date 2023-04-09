Гордеев вспомнил, как Хиддинк погасил конфликт в «Анжи» одним обращением к Это’О
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«Один из футболистов ударил по бутылкам с водой так, что те разлетелись в разные стороны. Мы бы на него наорали, оштрафовали. А Хиддинк сказал: «Самюэль, поговори со своим другом, кажется, он ведёт себя излишне эмоционально».
И всё, конфликта нет. Тренер решил вопрос одной фразой», — приводит слова Гордеева «Матч ТВ».
Гордеев работал в «Анжи» с 2011 по 2013 год.
Ранее Хиддинк рассказал о сотрудничестве с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.