Хиддинк: Акинфеев был вездесущ — мог поймать вообще любой мяч
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«Желаю Акинфееву всего наилучшего! Мне очень понравилось с ним работать. Он качественный вратарь с потрясающими мягкими руками. Был вездесущ — мог поймать вообще любой мяч. К тому же он отличная личность», — цитирует Хиддинка Sport24.
10 марта стало известно, что Акинфеев и бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Акинфеев набрал 47 очков и занял 47-е место. Дасаев с 57 очками расположился на 37-й строчке.
Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал Акинфеева одним из лучших вратарей за всю историю.