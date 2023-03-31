Хиддинк: Акинфеев был вездесущ — мог поймать вообще любой мяч

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал о сотрудничестве с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Желаю Акинфееву всего наилучшего! Мне очень понравилось с ним работать. Он качественный вратарь с потрясающими мягкими руками. Был вездесущ — мог поймать вообще любой мяч. К тому же он отличная личность», — цитирует Хиддинка Sport24.

10 марта стало известно, что Акинфеев и бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Акинфеев набрал 47 очков и занял 47-е место. Дасаев с 57 очками расположился на 37-й строчке.

Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал Акинфеева одним из лучших вратарей за всю историю.