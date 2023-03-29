Чанов назвал Акинфеева одним из лучших вратарей в истории

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей за всю историю.

«Он лучший вратарь в истории России? Можно по‑разному думать. Кто‑то считает, что нет. Но я говорю: факты — упрямая вещь. Глядя, что он за карьеру сделал, я считаю, что Игорь один из лучших вратарей за всю историю», — приводит слова Чанова «Матч ТВ».

29 марта 2003 года Акинфеев дебютировал за ЦСКА в матче за Кубок Премьер‑лиги с «Зенитом». С тех пор голкипер провёл за армейский клуб 728 матчей во всех турнирах, пропустил 652 мяча и 306 раз сыграл на ноль. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

10 марта стало известно, что Акинфеев и бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал информацию о новом контракте с армейским клубом.