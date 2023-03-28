Дивеев: я даже не знаю, до какого года рассчитан мой контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал информацию о новом контракте с армейским клубом.

«Разговоры про Италию и новый контракт? Честно, я не слушаю и не читаю ничего, что пишут про меня. Но да, слухи всё равно доходят. Для меня это мотивация работать над собой и улучшать те аспекты, в которых я что-то плохо показываю. А что касается контракта, то я, честно, даже не знаю, до какого он года, чтоб вы понимали», — цитирует Дивеева Sport24.

Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2018 года из «Уфы». 23-летний футболист провёл за армейский клуб 118 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Дивеев подтвердил, что не намерен уходить из ЦСКА.