Чесноков: Хачанов очень хорошо сыграл с Рублёвым, не сломался на тай-брейке первого сета

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о победе Карена Хачанова над Андреем Рублёвым в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Чесноков: Хачанов очень хорошо сыграл с Рублёвым, не сломался на тай-брейке первого сета
  • globallookpress.com
  • © Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

«Карен очень хорошо играл. Было видно, как он хотел выиграть, как он настроился. Потрясающе отработал весь матч. Хачанов не сломался в первом сете, когда начал проигрывать 2:5 на тай-брейке. Он настроился от начала до конца», — цитирует Чесноков «Чемпионат»

Он также подчеркнул, что Рублёв может хорошо выступить на «Ролан Гаррос».

Хачанов победил Рублёва со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем встречи Карлоса Алькараса (Испания) и Александра Зверева (Германия).

Ранее Хачанов высказался о своей победе над Рублёвым в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде.

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