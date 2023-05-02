Вайцеховская — о Юдашкине и Зайцеве: один за другим ушли два выдающихся модельера

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.

«Один за другим ушли два выдающихся модельера. Сегодня — Валентин Юдашкин. И тоже привязка к спорту: зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере, белые пальто и шляпы российской команды, шарфы в цветах триколора, самый красивый выход был на церемонии открытия.



И хоккейный финал: золотая эстафетная четвёрка девушек (Надя Таланова, Наташа Снытина, Луиза Носкова и Анфиса Резцова) перелезли через ограждения на ВИП-трибуну в юдашкинских же коротких юбках и белоснежных сапогах выше колена, украшенных заклёпками, и оттуда, сильно озадачив своим присутствием членов МОК, болели за своих, размахивая громадным российским флагом.



Где взяли — история умалчивает…» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская высказалась о совместных тренировках фигуристок Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.