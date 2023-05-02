Вайцеховская — о Юдашкине и Зайцеве: один за другим ушли два выдающихся модельера
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- © Evguenii Matveev
«Один за другим ушли два выдающихся модельера. Сегодня — Валентин Юдашкин. И тоже привязка к спорту: зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере, белые пальто и шляпы российской команды, шарфы в цветах триколора, самый красивый выход был на церемонии открытия.
И хоккейный финал: золотая эстафетная четвёрка девушек (Надя Таланова, Наташа Снытина, Луиза Носкова и Анфиса Резцова) перелезли через ограждения на ВИП-трибуну в юдашкинских же коротких юбках и белоснежных сапогах выше колена, украшенных заклёпками, и оттуда, сильно озадачив своим присутствием членов МОК, болели за своих, размахивая громадным российским флагом.
Где взяли — история умалчивает…» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
Ранее Вайцеховская высказалась о совместных тренировках фигуристок Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.