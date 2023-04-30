Вайцеховская: поняла, что конкретно для меня с парой Пападакис/Хаббелл не так

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о совместных тренировках фигуристок Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.
Вайцеховская: поняла, что конкретно для меня с парой Пападакис/Хаббелл не так
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«Появилось видео совместных прокатов Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл, и, глядя на поддержки, я поняла, что конкретно для меня с этой парой не так.

Всё дело в том, как мне кажется, что подсознание автоматически включает при просмотре сравнение. И всегда будет включать. Парадокс в том, что в этом сравнении Пападакис/Хаббел всегда будут проигрывать как Пападакис/Сизерону, так и Хаббел/Донохью», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

По информации СМИ, спортсменки совместным номером планируют убедить Международный союз конькобежцев разрешить выступления однополых дуэтов.

Пападакис в паре с Гийомом Сизероном становилась олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира.

Хаббелл выступает в паре с Закари Донохью. Они являются двукратными призёрами Олимпийских игр.

Ранее Светлана Ромашина высказалась о тренировках Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.

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