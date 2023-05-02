ЦСКА и РФС выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Малосолова

Московский футбольный клуб ЦСКА и Российский футбольный союз (РФС) в своих социальных сетях выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Андрея Малосолова.

«Вчера в возрасте 50 лет ушёл из жизни известный журналист, преданный болельщик ПФК ЦСКА Андрей Малосолов. У него остались жена и двое детей. Это большая утрата для всего армейского фанатского движения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», — говорится в сообщении ПФК ЦСКА в соцсетях.

«Выражаем соболезнования родным и близким бывшего руководителя пресс-службы РФС Андрея Малосолова», — отмечается в сообщении службы коммуникаций РФС.

С 2005 по 2010 год Малосолов возглавлял пресс‑службу Российского футбольного союза. В 2010‑м занимал должность директора по PR и маркетингу в сочинской «Жемчужине».

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион по прыжкам в длину американец Ральф Бостон умер в возрасте 83 лет.