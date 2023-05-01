Умер олимпийский чемпион в прыжках в длину американец Ральф Бостон
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«Величайший прыгун в длину своего времени, Бостон шесть раз бил мировой рекорд. Его наследие и вклад будут жить для будущих поколений», — говорится в Twitter-аккаунте Федерации лёгкой атлетики США.
Бостон является олимпийским чемпионом 1960 года, на Играх 1964 года он становился серебряным призёром, в 1968 году получил бронзовую медаль. Спортсмен также был включён в первый Национальный зал славы лёгкой атлетики США.
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