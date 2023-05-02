Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения в Москве

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На баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа совершено нападение после поражения армейского клуба в полуфинале Единой лиги ВТБ.
Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения в Москве
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

«Локомотив-Кубань» переиграл ЦСКА в овертайме седьмого матча серии (103:100) и вышел в финал турнира, где встретится с победителем противостояния между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом».

ЦСКА впервые не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ. Армейский клуб в сезоне-2021/22 потерпел поражение в финале от «Зенита».

Напомним, что в 2015 году в Москве было совершено нападение на президента баскетбольного ЦСКА Андрея Ватутина.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович заявил, что неполноценное восстановление после травм лидеров команды стало причиной поражения от краснодарского «Локомотива-Кубань» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

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