МИД: большинство стран олимпийского движения поддерживают возвращение России

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В МИД России сообщили, что большинство стран Международного олимпийского комитета (МОК) поддерживают возвращение страны на международные соревнования.
МИД: большинство стран олимпийского движения поддерживают возвращение России
  • РИА Новости

«Подавляющее большинство стран — членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на всё, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители», — приводит слова МИД РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. 

Ранее МИД назвал идею МОК по допуску трансгендеров к Олимпиаде угрозой для существования спорта.

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