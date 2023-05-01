Ретроматч в Волгограде посетили свыше 36 тысяч зрителей

Стало известно, сколько зрителей посетили ретроматч между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо».

Понаблюдать за игрой на стадионе «Волгоград Арена» собрались 36 640 болельщиков.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Мячи забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Команды приехали на игру в автобусах прошлой эпохи. Они сыграли в стилизованной форме, а перед матчем обменялись букетами. Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли звёздные ветераны красно-белых.

Матч был сыгран в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Волгоград Арена» вмещает 45 тысяч зрителей.

Ранее восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев высказался о проведении ретроматча с волгоградским «Динамо».