Бышовец — о матче «Спартака» и сталинградского «Динамо»: такие игры воспитывают патриотизм

Олимпийский чемпион по футболу Анатолий Бышовец рассказал о важности проведения ретроматчей.

«Матч сталинградского «Динамо» и «Спартака» сегодня — это дань историческим событиям. Все мы знаем, что такое Сталинградская битва. В память о людях, которые защищали нашу страну, отдали свои жизни, стоит проводить такие мероприятия. Это хорошая традиция, которая должна быть. Смысл этого матча заключается только в памяти. И я думаю, что это просто необходимо. Потому что это очень важно для российского общества в наши времена. Нельзя стать патриотом по приказу, это нужно воспитывать. А такие ретроматчи и есть воспитание патриотизма», — заявил Бышовец RT.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Мячи забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Команды приехали на игру в автобусах прошлой эпохи. Они сыграли в стилизованной форме, а перед матчем обменялись букетами. Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли звёздные ветераны красно-белых.

Матч был сыгран в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Ранее восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев высказался о проведении ретроматча с волгоградским «Динамо».