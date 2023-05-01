Медведев — об Андреевой: в её возрасте я не входил даже в топ-300 по юниорам

Российский теннисист Даниил Медведев высказал своё мнение о 16-летней соотечественнице Мирре Андреевой.

«В её возрасте я, наверное, не входил даже в топ-300 по юниорам. Так что она впечатляет. И по-моему, она самая молодая, кто дошла до этого этапа на «Мастерсе». Потрясающий результат. Я не видел её игру, но впечатлён результатами», — сказал Медведев.

1 мая Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде, уступив белоруске Арине Соболенко со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

Ранее сообщалось, что Медведев обратился к Александру Шевченко после победы в матче турнира серии «Мастерс» в Мадриде.