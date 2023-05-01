El Nacional: Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Мадрид

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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Мадрид.
El Nacional: Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Мадрид
  • Gettyimages.ru

По информации El Nacional, футболисту мешает языковой барьер, а также трудности с адаптацией к новой стране и культуре Саудовской Аравии.

Отмечается, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов предложить португальцу вернуться в клуб в качестве посла или предложить пост в спортивном руководстве команды.

30 декабря 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Его зарплата составляет €200 млн в год.

Ранее адвокат Ноуф бин Ахмед сообщил о намерении подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации Роналду из страны.

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