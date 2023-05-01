Sydney Morning Herald: в Австралии футболист напал на судью и сломал ему челюсть
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По информации The Sydney Morning Herald, инцидент произошёл 28 апреля во время матча между командами «Гринакр Иглз» и «Падстоу Хорнетс».
По окончании игры дисквалифицированный игрок «Гринакра» оскорблял арбитров, перелез через забор и несколько раз ударил помощника судьи по лицу. Отмечается, что рефери диагностировали перелом челюсти в трёх местах, также ему выбили три зуба. «Гринакр» принял решение сняться с соревнований.
Австралийские ассоциации судей призвали к введению более строгих наказаний для футболистов в будущем.
Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Российскому футбольному союзу необходимо провести кадровые изменения в руководящем составе судейского департамента.