Sydney Morning Herald: в Австралии футболист напал на судью и сломал ему челюсть

Футбольный арбитр Ходр Яги получил перелом челюсти после нападения во время матча одной из любительских лиг в пригороде Сиднея (Австралия).

По информации The Sydney Morning Herald, инцидент произошёл 28 апреля во время матча между командами «Гринакр Иглз» и «Падстоу Хорнетс».

По окончании игры дисквалифицированный игрок «Гринакра» оскорблял арбитров, перелез через забор и несколько раз ударил помощника судьи по лицу. Отмечается, что рефери диагностировали перелом челюсти в трёх местах, также ему выбили три зуба. «Гринакр» принял решение сняться с соревнований.

Австралийские ассоциации судей призвали к введению более строгих наказаний для футболистов в будущем.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Российскому футбольному союзу необходимо провести кадровые изменения в руководящем составе судейского департамента.