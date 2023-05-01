Дзагоев оценил шансы «Рубина» на возвращение в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался о шансах команды вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Уверенность в выходе в РПЛ есть. Могли быть, конечно, выше, но сейчас набираем, уже две победы подряд. Надеюсь, так и продолжим — задачу стать первыми никто не отменял. Думаю, всё получится», — цитирует Дзагоева Sport24.

Напомним, что «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, в 29 матчах набрав 56 очков. Лидер — «Балтика» (58).

В минувшем сезоне казанский клуб сенсационно вылетел из РПЛ.

Ранее Дзагоев рассказал, что находится в лучшей форме за последние четыре года.