Дзагоев рассказал, что находится в лучшей форме за последние четыре года

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Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался о своей физической форме.
Дзагоев рассказал, что находится в лучшей форме за последние четыре года
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«Моё будущее? Пока не знаю. Спокойно работаю, тренируюсь, выхожу на игры. Чувствую, что за последние четыре года я сейчас в лучшей форме. Если кому-то казалось, что я не готов играть полный матч — нет, готов. Как только пойму, что не успеваю, вылетаю из тренировок и игр, тогда и закончу», — приводит слова Дзагоева Sport24.

20 мая 32-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. 2 сентября казанский клуб объявил о подписании Дзагоева до конца сезона-2022/23.

«Рубин» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков. «Волгарь» находится на восьмой строчке (15).

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов выдал эмоциональную речь в раздевалке после матча 27-го тура Первой лиги с «Шинником».

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