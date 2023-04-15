Рахимов произнёс эмоциональную речь в раздевалке «Рубина» после победы над «Шинником»

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов выдал эмоциональную речь в раздевалке после матча 27-го тура Первой лиги с «Шинником».
Рахимов произнёс эмоциональную речь в раздевалке «Рубина» после победы над «Шинником»
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Великолепно! Вспомните хоть один эпизод, когда вы соперника допустили к воротам? Я не помню! Вот так нам нужно играть, вот это нам нужно совершенствовать. У нас ещё есть много ошибок, которые надо поправить. Но посмотрите, сколько эффектных моментов было», — сказал тренер.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу казанского клуба.

12 апреля Рашид Рахимов был назначен главным тренером «Рубина». 

Ранее «Рубин» сообщил, что контракт с Рахимовым подписан до конца следующего сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить