Рахимов произнёс эмоциональную речь в раздевалке «Рубина» после победы над «Шинником»
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
«Великолепно! Вспомните хоть один эпизод, когда вы соперника допустили к воротам? Я не помню! Вот так нам нужно играть, вот это нам нужно совершенствовать. У нас ещё есть много ошибок, которые надо поправить. Но посмотрите, сколько эффектных моментов было», — сказал тренер.
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу казанского клуба.
12 апреля Рашид Рахимов был назначен главным тренером «Рубина».
Ранее «Рубин» сообщил, что контракт с Рахимовым подписан до конца следующего сезона.