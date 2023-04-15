Рахимов произнёс эмоциональную речь в раздевалке «Рубина» после победы над «Шинником»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов выдал эмоциональную речь в раздевалке после матча 27-го тура Первой лиги с «Шинником».

«Великолепно! Вспомните хоть один эпизод, когда вы соперника допустили к воротам? Я не помню! Вот так нам нужно играть, вот это нам нужно совершенствовать. У нас ещё есть много ошибок, которые надо поправить. Но посмотрите, сколько эффектных моментов было», — сказал тренер.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу казанского клуба.

12 апреля Рашид Рахимов был назначен главным тренером «Рубина».

Ранее «Рубин» сообщил, что контракт с Рахимовым подписан до конца следующего сезона.