«Локомотив» подтвердил уход Галактионова с поста тренера молодёжной сборной России
«Он действительно ушёл из молодёжной сборной России и теперь возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба. Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС», — цитирует Нагорных Sport24.
Специалист работал с молодёжной сборной России с 2018 года. Полгода назад стало известно, что тренер возглавил «Локомотив».
Ранее в «Локомотиве» высказались о повреждении Сергея Пиняева, полученном в матче с ЦСКА.