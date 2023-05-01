«Локомотив» подтвердил уход Галактионова с поста тренера молодёжной сборной России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что главный тренер команды Михаил Галактионов больше не совмещает должности.

«Он действительно ушёл из молодёжной сборной России и теперь возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба. Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС», — цитирует Нагорных Sport24.

Специалист работал с молодёжной сборной России с 2018 года. Полгода назад стало известно, что тренер возглавил «Локомотив».

Ранее в «Локомотиве» высказались о повреждении Сергея Пиняева, полученном в матче с ЦСКА.