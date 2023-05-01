Карри — первый игрок в НБА, которому удалось набрать 50 очков в седьмом матче плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил очередное достижение в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Уорриорз» оформил выход в 1/2 финала плей-офф Западной конференции НБА. Подопечные Стива Керра в седьмом матче на выезде нанесли поражение «Сакраменто Кингз» — 120:100. Счёт в серии стал 4-3 в пользу пятикратных чемпионов НБА.

Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 50 очков в седьмом матче плей-офф. 35-летний разыгрывающий реализовал 20 бросков с игры из 38, в том числе семь из 18 трёхочковых, а также пять из пяти с линии штрафных.

Предыдущим рекордом владел Кевин Дюрант, который в июне 2021 года набрал 48 очков в заключительной встрече полуфинала Восточной конференции с «Милуоки Бакс». При этом его «Бруклин Нетс» уступил со счётом 111:115.

Ранее сообщалось, что «Бостон» вышел во второй раунд плей-офф НБА.





