«Бостон» вышел во второй раунд плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» оформил выход в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» вышел во второй раунд плей-офф НБА
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin C. Cox

Команда из Массачусетса в шестом матче серии в гостях нанесла поражение «Атланта Хоукс» со счётом 128:120.

Самым результативным в составе «Селтикс» стал Джейлен Браун, который набрал 32 очка. Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум записал в свой актив 30 очков и 14 подборов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу подопечных Джо Маццуллы.

«Бостон» во втором раунде плей-офф сыграет с «Филадельфией».

Ранее сообщалось, что «Майами Хит» выбил «Милуоки Бакс» из плей-офф НБА.

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