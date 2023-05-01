«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» в седьмом матче серии плей-офф, Карри набрал 50 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» оформил выход в 1/2 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Подопечные Стива Керра в седьмом матче серии на выезде нанесли поражение «Сакраменто Кингз» — 120:100. Счёт в серии стал 4-3 в пользу семикратных чемпионов НБА.

Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Стефен Карри, который записал в свой актив 50 очков. У «Кингз» лучшим стал Домантас Сабонис, набравший 22 очка.

«Голден Стэйт» сыграет во втором раунде плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс». Серия до четырёх побед начнётся 2 мая.

Ранее сообщалось, что «Бостон» вышел во второй раунд плей-офф НБА.