Абаскаль — о замене Промеса: мы не могли рисковать его здоровьем

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль принял решение заменить Квинси Промеса в концовке матча 25-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» из-за опасения рецидива травмы у голландского полузащитника.

«Он недавно восстановился после травмы, пропустил много времени. Мы не могли рисковать, оставляя его на все 90 минут. Иначе был вариант снова его потерять надолго», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что Квинси, конечно же, является лидером столичного клуба.

«Важный игрок. Думаю, он поймёт замену. В том числе мы хотели выпустить высоких форвардов, плюс Кейта заслуживал получить своё время. Вышедшие игроки хорошо себя показали, помогли взять очко», — добавил испанский специалист.

В составе команды Карпина забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4).

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку в концовке матча. Промес был заменён на 85-й минуте игры.

Ранее Карпин прокомментировал красную карточку в матче со «Спартаком».