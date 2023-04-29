Абаскаль — о замене Промеса: мы не могли рисковать его здоровьем
«Он недавно восстановился после травмы, пропустил много времени. Мы не могли рисковать, оставляя его на все 90 минут. Иначе был вариант снова его потерять надолго», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что Квинси, конечно же, является лидером столичного клуба.
«Важный игрок. Думаю, он поймёт замену. В том числе мы хотели выпустить высоких форвардов, плюс Кейта заслуживал получить своё время. Вышедшие игроки хорошо себя показали, помогли взять очко», — добавил испанский специалист.
В составе команды Карпина забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4).
«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку в концовке матча. Промес был заменён на 85-й минуте игры.
Ранее Карпин прокомментировал красную карточку в матче со «Спартаком».