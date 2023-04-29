Карпин рассказал, что предъявлял судьям после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал красную карточку в матче 25-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«О чём говорил с судьями после игры? Про футбол. Главная претензия: человек идёт на мяч, его сбивают, судья молчит, а на наши ворота идёт атака. Вы должны об этом говорить, не я! Вам ничего за это не будет. Поднимайте шум, говорите об этом», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Главный судья встречи Кирилл Левников после окончания матча показал наставнику ростовской команды красную карточку.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев забил пять голов в последних трёх турах РПЛ.