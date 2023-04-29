Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Альмерию» в матче Примеры
Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба из столицы Испании.
В составе победителей мячи забили Карим Бензема (пятая, 17-я и 42-я минуты) . У «Альмерии» отличился Лазаро (45 + 1), Лукас Робертоне
Таким образом, Бензема записал в свой актив 236-й гол в чемпионате Испании и обогнал в списке лучших бомбардиров турнира Уго Санчеса (234), который занимал четвёртое место.
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» готово предложить полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему одну из самых высоких зарплат в команде.