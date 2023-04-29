«Реал» готов предложить Беллингему одну из самых высоких зарплат в клубе

Руководство мадридского «Реала» готово предложить полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему одну из самых высоких зарплат в команде.

По информации Cadena SER, игрок будет получать третью по величине зарплату в клубе после Тибо Куртуа и Винисиуса Жуниора. Отмечается, что «Реал» собирается подписать полузащитника на пять-шесть лет.

В нынешнем сезоне англичанин забил десять мячей и сделал шесть результативных передач в 26 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Беллингем исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», ПСЖ и «Челси».