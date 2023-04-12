Беллингем исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», ПСЖ и «Челси»

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем определился с клубами, куда он точно не перейдёт.
Беллингем исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», ПСЖ и «Челси»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Bild, игрок исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», ПСЖ и «Челси». Отмечается, что 19-летний Беллингем хочет играть в команде, где ценят репутацию, а не деньги.

В нынешнем сезоне англичанин забил десять мячей и сделал шесть результативных передач в 26 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» выбыл из гонки за трансфер Беллингема.

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