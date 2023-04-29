Свидлер не назвал «супертрагедией» ничью в решающей партии Непомнящего и Дин Лижэня

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер высказался о ничье в 14-й партии матча за звание чемпиона мира между соотечественником Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Позиция была сложная. Не сказал бы, что там возникла ситуация, которую ты должен реализовывать каждый раз. Да, у Яна были шансы, которые, будь он в лучшей форме, он использовал бы удачнее. Но я бы не назвал это супертрагедией. И надо отдать должное Лижэню, который после определённого момента великолепно защищался. Ни одной претензии начиная хода с 37-го к нему нет. Человека, который так упорно обороняется, обыграть и правда нелегко. Конечно, воспринимаешь ничью в такой партии как некий удар. Но не столь сильный, чтобы долго по этому поводу переживать», — сказал шахматист в интервью RT.

Ранее Владимир Поткин высказался о ничье Непомнящего в 14-й партии матча за звание чемпиона мира с Дин Лижэнем.